Savona, mezzo pesante perde il rimorchio: disagi al traffico

Posted on

Cogoleto. Un uomo di origine napoletane di 40 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri.L’uomo, fermato per un controllo in Via Colombo, ha fornito ai militari generalità false. Identificato successivamente è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts