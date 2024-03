Genova, furto in una tabaccheria: bottino ingente

Furto in una tabaccheria nel quartiere genovese di Quinto. I ladri sono entrati forzando la porta di ingresso e hanno trafugato sigarette e denaro in contanti per un bottino ingente. A dare l’allarme è stato il titolare del negozio alla riapertura dell’esercizio commerciale. In corso le indagini.

