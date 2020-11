Posted on

Savona. Maltempo e il comitato dei pendolari che ogni giorno si spostano in treno critica Trenitalia, in una nota si legge: “Il Comitato dei Pendolari Savona-Genova vorrebbe porre attenzione sulle criticità odierne nella circolazione ferroviaria sulla tratta di competenza. Il Piano neve e gelo attivato da Trenitalia a seguito delle allerte gialla/arancione per neve in […]