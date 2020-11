L’ASL 2 acquista 90 mila dosi di vaccino antinfluenzale

La campagna di vaccinazione antinfluenzale, iniziata anche in ASL2 con un mese di anticipo rispetto agli anni scorsi, sta proseguendo con grande adesione della popolazione e dei lavoratori a rischio.

Sono note le difficoltà riscontrate su tutto il territorio nazionale nell’approvvigionamento delle dosi di vaccino, dovute soprattutto ad un maggior numero di richieste a livello mondiale. La ASL 2 ha provveduto a prenotare ed acquistare, fino ad ora, 90.000 dosi di vaccino, che corrispondono a 35.000 dosi in più rispetto all’anno precedente.

Le Ditte produttrici hanno già consegnato 78.800 dosi alla struttura di Igiene e Sanità Pubblica che, da inizio campagna vaccinale, provvede a distribuirle ai Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) per i soggetti compresi nelle categorie ad alto rischio e che hanno diritto alla somministrazione gratuita. Sono inoltre in arrivo altre 11.000 dosi di vaccino tetravalente (il più somministrato), ordinate grazie ad una deroga speciale concessa dalla Regione; di queste, circa 2.000 confezioni monodose verranno consegnate alle Farmacie del territorio in modo da poter estendere la vaccinazione al resto della popolazione per la vendita ai soggetti non rientranti nelle fasce a rischio.

Date le consegne a cadenza periodica da parte delle Ditte Farmaceutiche, a causa della particolare situazione emergenziale, potrebbero essere avvenuti isolati ritardi nella distribuzione dei vaccini a MMG e PLS ai quali comunque ad oggi sono state consegnate tutte le dosi per la somministrazione.

“Ricordiamo che obiettivo primario di questa campagna antinfluenzale, che terminerà martedì 22 dicembre, è di raggiungere quei soggetti più fragili o con patologie pregresse, che, in caso di influenza, risultano maggiormente a rischio di sviluppare complicanze tali da richiedere un ricovero ospedaliero ed evitare la possibile sovrapposizione con i sintomi del coronavirus” spiegano dall’Asl2.