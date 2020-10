Savona, la Sindaco Caprioglio: “Contraria alla didattica a distanza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, ok alla riduzione della capienza dei mezzi di trasporto”

“Il Presidente della Regione si è confrontato con i Sindaci dei Comuni capoluogo in merito alla possibile riduzione della capienza del trasporto pubblico locale, all’estensione della didattica a distanza e ad eventuali limitazioni serali di spostamento nelle città capoluogo”. Lo ha affermato la Sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, al termine di un vertice avuto con il governatore della Regione Liguria, Toti.

“Ho espresso la mia contrarietà alla didattica a distanza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado in quanto metterebbe in grande difficoltà i genitori che si devono recare al lavoro, mentre sono favorevole alla riduzione della capienza dei mezzi di trasporto anche alla luce della didattica a distanza al 75% nella scuola secondaria di secondo grado e all’aumento del numero dei mezzi”, ha proseguito.

“Su eventuali limitazioni negli spostamenti serali non giustificati ci siamo aggiornati a domani, per poter esaminare gli ultimi dati relativi alle persone positive e isolate nelle rispettive città e in previsione del fine settimana e della festa di Halloween”, ha concluso.