Savona, nuovo centro raccolta rifiuti. il Pd: “E’ necessario informare i cittadini”

Il gurppo PD in consiglio comunale a Savona scrive: “Nuovo Centro raccolta rifiuti a Legino, è necessario informare i cittadini. Cos’è accaduto? Ripercorriamo un po’ di storia. La Giunta ha proposto di individuare, quale unica area dove realizzare un nuovo e unico centro di raccolta rifiuti, l’area di proprietà comunale prospiciente all’area del PalaVolley fronte Scuola Edile nella zona Paip di Legino. Il Liquidatore Giudiziale, in accordo con il Comune di Savona, ha pertanto incaricato lo Studio di Ingegneria STG di Savona per l’esecuzione delle indagini preliminari e la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica inerenti la realizzazione del Centro di Raccolta Rifiuti e in agosto ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica nonché la relazione geologica. A questo punto la Giunta Comunale il 12 Agosto 2020 ha individuato in via definitiva la summenzionata area per la realizzazione di un nuovo e unico centro di raccolta rifiuti urbani stabilendo altresì di concedere la piena disponibilità di tale area alla NewCo ai fini di realizzare e mantenere il Centro per tutta la durata prevista in 15 anni”.

“La notizia della decisione della Giunta di realizzare il Centro di Raccolta dei rifiuti urbani è stata data dagli organi di stampa il 12 Agosto 2020 ma nessuna informativa di dettaglio è stata fornita alla competente Commissione Consiliare né al Consiglio Comunale. Non è stata organizzata alcuna iniziativa pubblica per informare i cittadini – e in particolare gli abitanti di Legino – in merito alla decisione assunta, alle caratteristiche progettuali, agli impatti di cantiere e della successiva fase di gestione in termini di rumore e di qualità dell’aria. Ci sembra una mancanza piuttosto grave – anche se purtroppo non sorprendente – in linea con il progressivo abbandono della considerazione dei quartieri da parte di questa giunta. Per questo motivo il nostro gruppo consiliare ha depositato una mozione affinchè la Giunta organizzi a breve e con modalità compatibili rispetto alle norme anticovid e al distanziamento sociale una Commissione con un collegamento streaming accessibile al pubblico, nel quale venga presentato il progetto, i relativi impatti in termini di rumore e di qualità dell’aria – anche in relazione al passaggio previsto di mezzi pesanti – le tempistiche di realizzazione e gli interventi sulla viabilità”, concludono.