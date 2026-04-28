Attualità Genova

Controlli sulle emissioni delle navi – Pubblicato il rapporto 2025 della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Capitaneria di Porto di Genova ha reso disponibile il Rapporto Annuale 2025 relativo alle attività ispettive per il contrasto all’inquinamento atmosferico navale. Il documento offre una fotografia dettagliata del lavoro svolto per garantire che il traffico marittimo rispetti i limiti di emissione previsti dalle normative internazionali ed europee.

I numeri dell’attività tecnica

Nel corso dell’anno sono state effettuate 228 ispezioni su navi italiane e straniere, per un totale di oltre 2.600 controlli individuali. L’esito di questa attività ha portato al rilevamento di 31 deficienze e alla disposizione di 8 provvedimenti di fermo nave nei casi più critici.

Focus sugli ossidi di azoto (NOx)

Una parte significativa del lavoro ispettivo si è concentrata sulle emissioni di ossidi di azoto (NOx). Questi controlli non sono semplici verifiche burocratiche, ma coinvolgono ispezioni fisiche, anche invasive, sui motori. Come si legge nel rapporto: “Le ispezioni ambientali sulle navi non si limitano a una verifica documentale. Sono controlli tecnici approfonditi che richiedono competenze specialistiche e si articolano su più livelli, fino all’esame fisico dei componenti.”

Gli ispettori verificano che ogni parte del motore (come iniettori, pompe, testate turbine) presenti la corretta marcatura IMO ID, assicurandone la conformità al “Technical File” approvato. Su questo fronte, una recente sentenza del TAR Liguria ha confermato la correttezza dell’operato della Guardia Costiera, stabilendo che: “il Technical File è un parametro vincolante di conformità, non una guida indicativa; l’assenza di marcatura IMO dei componenti è di per sé sufficiente a giustificare il fermo.”

Il Mediterraneo area SECA e il monitoraggio dei fumi

Il 2025 ha segnato un cambiamento importante: dal 1° maggio il Mar Mediterraneo è ufficialmente un’area SECA (Sulphur Emission Control Area), con l’obbligo di utilizzare combustibili con zolfo non superiore allo 0,10%. Genova aveva già anticipato questa misura con il protocollo volontario Genoa Blue Agreement.

Accanto all’attività ispettiva, la Capitaneria ha proseguito il monitoraggio delle emissioni visive e il confronto diretto con le compagnie di navigazione, ottenendo una progressiva riduzione delle criticità più ricorrenti. La Capitaneria pone in evidenza che “I risultati più significativi non sono solo nei numeri, ma nella capacità di incidere concretamente su quelle situazioni di maggiore sofferenza con contestuale riduzione della fumosità ed un miglior rendimento dei motori”

Il rapporto con la città

Elemento qualificante dell’azione svolta è stato il dialogo continuo con il territorio, sviluppato anche attraverso la partecipazione all’Osservatorio Ambiente e Salute del Comune di Genova, sede di confronto tra istituzioni, enti tecnici, operatori e rappresentanti dei cittadini. In tale ambito è stato mantenuto un confronto costante con l’Autorità comunale, il Difensore Civico ed i comitati cittadini, in un’ottica di trasparenza e collaborazione. L’attività svolta si inserisce in un modello operativo che integra controllo, prevenzione e relazione con il territorio, contribuendo a un equilibrio concreto tra sviluppo portuale e tutela della qualità dell’aria. Dalla Capitaneria si sottolinea come “Il confronto con i cittadini rappresenti sempre un valore aggiunto e consenta di orientare meglio i controlli e rafforzare l’efficacia complessiva dell’azione. In un porto come Genova, la sostenibilità è una responsabilità quotidiana che si costruisce con continuità, competenza e la collaborazione di tutti.”

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Savona

Savona, interruzione dell’energia elettrica per 8 ore nel quartiere di Santa Rita

Posted on Author Redazione

Otto ore di interruzione dell’energia elettrica le 22 di giovedì 15 e le 6 di venerdì 16 nel quartiere di Santa Rita. Saranno interessati dal “black out” temporaneo corso Tardy e Benech, via De Amicis, via Giusti, via Fratelli Canepa, via Aleardi, via Calamaro, via Servettaz, via Alfieri e via Tasso. I lavori sono dovuti […]
Albenga Attualità

Successo ad Albenga per "Save a Queen"

Posted on Author Redazione

Albenga. Successo di partecipazione e gradimento per lo spettacolo SAVE A QUEEN messo in scena lo scorso fine settimana dalla Compagnia “La Ronzante Gorgogliatrice” il cui ricavato andrà a Cinzia Ratti che ha avuto seri danni dall’alluvione del mese scorso. Più di ottanta persone hanno assistito al racconto ironico della vita di sette Regine della […]
Cultura e Spettacoli Genova

Ucraina, Le band genovesi contro la guerra sabato 2 aprile al Teatro Soc Certosa di Genova

Posted on Author Redazione

“Cosa può fare ciascuno di noi per fermare la guerra in Ucraina? Probabilmente poco… Ma crediamo che il primo passo sia esprimere tutti insieme la nostra volontà di pace!” Con questa motivazione, cinque rock band genovesi si sono unite per dar vita ad un festival musicale contro la guerra in Ucraina. Sabato 2 aprile, a […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *