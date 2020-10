Genova, operativa la nuova struttura triage al San Martino

E’ operativa da questa mattina la nuova struttura per il triage dei pazienti COVID al San Martino. “Ecco il nuovo punto fisso operativo da questa mattina al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino di Genova per il triage respiratorio dei casi positivi Covid, che ci aiuterà a proteggere meglio i pazienti e anche gli operatori sanitari”, ha detto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. :”Tutta la nostra sanità sta facendo un grande sforzo per affrontare questa fase delicata, dall’aumento dei tamponi mirati per il tracciamento dei casi, ai posti letto: in Liguria siamo pronti a mettere in campo 250 terapie intensive in caso di necessità e presto attiveremo strutture territoriali per la bassa intensità di cura, in modo da alleggerire la pressione sugli ospedali. Non abbassiamo la guardia e continuiamo a rispettare rigorosamente le regole per vincere insieme questa battaglia”, ha concluso.