Regione, aperto il bando di ricerca di formatori qualificati per educazione alimentare nelle scuole

È aperto il bando per individuare soggetti qualificati per svolgere l’attività di informazione, formazione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie per la durata di 6 mesi massimi. Per partecipare è necessario essere iscritti all’elenco regionale nella sezione Formazione e possedere i requisiti specificati nell’avviso.

Regione Liguria intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare soggetti qualificati per procedere all’affidamento delle attività di informazione, formazione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica nelle scuole dell’infanzia, primo grado e secondaria inferiore.

Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

essere prestatori di servizi riconosciuti ufficialmente da Regione Liguria e pertanto iscritti nell’elenco regionale nella sezione Formazione

avere al proprio interno specialisti con comprovata competenza ed esperienza nell’ambito dell’agricoltura biologica (allegare curriculum vitae)

Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione compilando il modello allegato (allegato 1b) da inviare al Protocollo Generale di Regione Liguria (via Fieschi 15,16121,Genova) oppure tramite posta elettronica certificata (pec) esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.regione.liguria.it

È possibile inviare domanda entro giovedì 1° ottobre 2020.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Nicoletta Rossi ai seguenti recapiti:

tel. 010 548 5463 – 347 4519 027

e-mail: nicoletta.rossi@regione.liguria.it