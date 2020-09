Savona, Regionali 2020: Ferruccio Sansa (PD-M5S) chiude la campagna elettorale in Piazza Brandale

Si è chiusa la campagna elettorale della coalizione (PD-M5S) del candidato presidente Ferruccio Sansa, tornato a Savona dopo che a fine agosto un disguido nell’assegnazione i Piazza Sisto IV aveva reso impossibile un incontro sul tema delle infrastrutture e lavoro. In Piazza del Brandale erano presenti le candidate e i candidati delle cinque liste che sostengono la candidatura di Sansa ed ognuno si è presentato ai cittadini oltre a Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia Romagna, già parlamentare europea e dal 2020, che dopo un ottimo risultato alle regionali nella lista Emilia Romagna Coraggiosa, è stata chiamata da Bonaccini ad un ruolo preminente dell’amministrazione della regione.

Alcuni interventi musicali e di recitazione hanno preceduto l’intervento finale del candidato che ha attraversato, in questa singolare e breve campagna estiva, i territori e i paesi più remoti della Liguria per far conoscere il programma della coalizione, del tutto innovativo rispetto al passato.

Ieri, Zingaretti, segretario del Pd, a Genova, ha lanciato un forte richiamo all’unità e identificato Sansa come “L’unico che può battere le destre”