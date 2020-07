“Ballo ballo”, il video musicale della cantante Barbara Francesca Ovieni girato anche ad Alassio

Un video musicale girato tra Alassio e Santa Margherita Ligure. La protagonista indiscussa è Barbara Francesca Ovieni, conduttrice televisiva di Rai Sport, volto popolare dei social, un’esplosione di sensualità e di talento. L’artista sta cominciando a spopolare su tutte le più importanti piattaforme musicali. Da Spotyfy ad Amazon, da ITunes a Google Music, da Nokia Music Store a Orange Sfr, e tante altre.

“Ballo Ballo” è il titolo del brano che la Ovieni rimette in pista con arrangiamenti nuovi e un sound strepitoso, a esattamente 38 anni da quel 1983 in cui Raffaella Carrà la fece diventare una vera icona della musica italiana.

E’ stato realizzato il videoclip del “Ballo Ballo” di Barbara Francesca Ovieni, girato tra ville lussureggianti, yacht, Ferrari Testa Rossa, tra località come Alassio e Santa Margherita Ligure, in Liguria, anche per sfatare un po’ il clima decisamente rattristato dalla Pandemia. Gli abiti di scena indossati sono di MTSZ.

Insomma grazie alla Ovieni e al team di lavoro che la supporta, possiamo ballare spensierati, al ritmo di un hit d’altri tempi divenuta una hit dei giorni nostri, in questa estate un po’ particolare ma che mantiene lo stesso alta la voglia di divertirsi degli italiani. E con “Ballo Ballo” anni 2020 il divertimento è assicurato.