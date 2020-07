Pontinvrea, inaugurato il nuovo poligono di tiro

A Pontinvrea è stato inaugurato il nuovo poligono di tiro alla presenza del sindaco di Pontinvrea, Camiciottoli, e al senatore della Lega, Bruzzone.

Afferma il sindaco, Camiciottoli:“Questa inaugurazione si inserisce nell’ambito delle iniziative in favore dello sport che il comune pontesino sta portando avanti ormai da anni e grazie alle quali ha ottenuto l’ambito premio ‘comune dello sport 2020’ che sarà ritirato a Bruxelles a settembre”.

“Il poligono sarà aperto agli sportivi, ma anche alle forze dell’ordine per motivi addestrativi e soprattutto questa struttura è l’unica in provincia che offre la taratura della carabina. Un gesto di attenzione per i nostri cacciatori che presidiano il territorio dalla crescente invasione di ungulati