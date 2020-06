Guardia di Finanza, durante il lockdown 32 denunce per frode in commercio, truffa e ricettazione

Durante i tre mesi della pandemia, sono state 32 le persone denunciate dalla guardia di finanza in tutta la Liguria per frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione. Lo ha reso noto la stessa guardia di finanza in occasione della celebrazione del 246esimo anniversario della fondazione durante il quale è stato presentato il bilancio di un anno di attività. Le fiamme gialle hanno sequestrato oltre sei milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale, oltre 7.000 confezioni di igienizzanti, oltre 1.500 mascherine e oltre 5 milioni di guanti.

