Coronavirus, calo costante dei positivi in Liguria nelle ultime 24 ore: -37

Sono 2.167 gli attualmente positivi al COVID- 19 in Liguria con un decremento di 37 unità rispetto a ieri.

🔹110 (-3) in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva / UTI, +0)

🔹 2.057 (-34) asintomatici (di cui 140 in isolamento domiciliare,+8)

✅ Guariti non più positivi = 6.183 (+46)

🔶 9.862 casi totali da inizio emergenza (+10)

⚫ Deceduti = 1.512 (+1)

🔬 Tamponi = 122.654 (+1.631)

🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 19 (1 UTI)

📌 Asl2 = 31 (1 UTI)

📌 Asl3 Villa Scassi = 27

📌 San Martino = 11 (1 UTI)

📌 Galliera = 9

📌 Asl4 = 5

📌 Asl5 = 8 📊 Positivi per provincia:

IM = 228 (+4)

SV = 322 (-11)

GE = 1.550 (-28)

SP = 65 (-2)