Savona, TARI al momento congelata fino al 30 giugno

Stop alle tariffe TARI del comune di Savona fino al 30 giugno, è la decisione presa dall’assessore al bilancio del comune di Savona, Silvano Montaldo, durante il consiglio comunale di oggi trasmesso in streaming sul canale You tube del Comune di Savona, in attesa che entro fine mese venga convocato il consiglio comunale che prenderà una decisione definitiva. “C’è un vero e proprio pasticcio”, ha detto l’assessore per chi ha diritto all’esenzione. Il caso è sorto in seguito al ricevimento delle cartelle della tassa sui rifiuti da parte dei commercianti che hanno dovuto chiudere per due mesi a causa del lockdown e non hanno, di conseguenza, incassatto il denaro necessario per farvi fronte, e da alcune famiglie che avevano l’esenzione sulla base del modello Isee. “Le tariffe Tari per l’anno 2020 sono provvisorie, l’unico parametro che può essere usato durante il 2020 è di applicare le tariffe dell’anno precedente e operare poi un conguaglio da effettuare con l’ultima rata o nell’anno successivo”. Ciò che è certo è che la Giunta comunale non penalizzerà le attività commerciali e i cittadini, venendo incontro alle loro esigenze.

https://www.youtube.com/watch?v=_yzTG9xF-JA&feature=youtu.be