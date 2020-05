Comune di Finale e Croce Bianca di Varigotti insieme per l’acquisto di 4000 mascherine

Il comune di Finale Ligure, grazie al prezioso aiuto della Croce Bianca di Varigotti, ha acquistato 4.000 mascherine FFp2.

“Queste dotazioni di protezione individuali son state acquistate dall’amministrazione con finalità legate agli operatori sanitari e della sicurezza. Abbiamo quindi deciso di donarle in parte a specifici reparti del Santa Corona di Pietra Ligure e dell’ospedale San Paolo di Savona, in parte alle nostre Croci Verde e Bianca, in parte alla Protezione Civile finalese e forze dell ordine. Ringraziamo infinitamente la Croce di Varigotti, soprattutto il suo Presidente Michele Piantelli, che ha collaborato con l’Ente per reperire tali mascherine. Finale Ligure e la sua Comunità si dimostrano sempre di piu sensibili alle necessità del territorio. Un vanto ed un orgoglio per tutti noi”, ha detto il sindaco Frascherelli.