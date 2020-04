Insulti e becera ironia sulle mascherine sui social, Toti furioso: “Se proprio non la volete quella mascherina che tanto disprezzate datela a chi ne ha davvero bisogno”

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, risponde a chi in questi giorni sui social ha criticato in modo inopportuno gli sforzi della Regione e della Protezione Civile per dotare ogni ligure di mascherina. “Sono rimasto veramente colpito leggendo questi commenti sulle mascherine che stiamo distribuendo gratuitamente ai liguri. Alla faccia di chi ne avrebbe davvero bisogno per salvaguardare la propria salute e quella degli altri. E alla faccia anche di tutti coloro che, a partire dai volontari della nostra Protezione Civile (il simbolo sulla bustina è il loro) e dai postini, stanno lavorando senza sosta per arrivare nelle case di tutti i liguri. Con queste frasi vergognose sono loro che offendete e buttando le mascherine non fate un dispetto a Toti! Se proprio non la volete quella mascherina che tanto disprezzate datela a chi ne ha davvero bisogno e magari non può andarla a comprare in farmacia. Serve onestà intellettuale. Perché non c’è stata la stessa indignazione quando da Roma sono arrivate le mascherine inutilizzabili per i medici? Perché il tifo politico annulla il buon senso e l’empatia? Vi prego quindi di continuare pure a criticare me, se non avete di meglio da fare, ma di non compiere il gesto squallido e irresponsabile di buttare la mascherina. E neanche quello, altrettanto vergognoso e da idioti, di rubarle dalle cassette della posta altrui! Proviamo a essere migliori. Pensateci”.

