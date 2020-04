Consueto punto stampa del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che commenta i dati di oggi legati al contagio di COVID-19 in Liguria: “Calano sia il numero di casi totali che i ricoverati in ospedale e in terapia intensiva, è segno che le curve stanno scendendo e c’è un regresso dell’infezione i numeri segnano un costante, lento miglioramento”.

