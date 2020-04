Uno studente in Scienze Infermieristiche scrive agli infermieri dell’ASL 2

“E’ difficile spiegare cosa proviamo in queste settimane di emergenza, dover rimanere a casa e forse sentirci un poco smarriti”

Uno studente universitario di Scienze Infermieristiche ha postato sul profilo Facebook dell’ASL 2 Savonese una lettera indirizzata a tutti gli infermieri impegnati nella lotta contro il COVID-19.

“Cari Infermieri,

è difficile spiegare cosa proviamo in queste settimane di emergenza, dover rimanere a casa e forse sentirci un poco smarriti, ma tutte le nostre attenzioni, pensieri, preghiere vanno a voi, a voi che ci avete seguito durante i nostri tirocini, siete stati i nostri educatori, le nostre guide e i nostri modelli di riferimento, a voi che ci avete insegnato tanto, tantissimo, a voi che ci avete donato il vostro tempo, le vostre attenzioni, i vostri sentimenti.

È straziante leggere, sentire e vedere quello che succede negli ospedali del nostro Paese, ed è ancor più straziante sapere che ci siete voi a combattere, voi che vi conosciamo, che sappiamo perfettamente come sono i vostri volti, i turni trascorsi insieme, persone con le quali abbiamo condiviso un piccolo pezzo della nostra vita.

Noi giustamente rimaniamo a casa, provando ad insegnare ancor di più ai nostri cari quello che ci è stato insegnato, dal semplice corretto lavaggio delle mani, al corretto utilizzo delle mascherine e via discorrendo. Noi siamo nella nostra casa, abbastanza sicuri, e voi siete lì, come d’altronde ci siete sempre, tutto l’anno in tutte le situazioni. Ed è questa la cosa bellissima VOI ci siete sempre e forse è anche la cosa che ci rende più orgogliosi di voi e del nostro futuro lavoro, esserci, esserci per gli altri.

Se avete paura, lo capiamo, un po’ tutti l’abbiamo, non tanto per noi ma per le persone che amiamo, che ci circondano e che fanno parte della nostra famiglia. Noi lo sappiamo che siete forti, siete fortissimi, e non mollate mai contro la paura, perché insieme si vince, ce lo avete insegnato voi con il lavoro in team, in equipe.

Quando torneremo sarà diverso, dentro e fuori dall’ospedale, ma quando saremo di nuovo in reparto vi abbracceremo fortissimo e vi diremo che ce l’avete fatta ancora una volta. Chissà, magari cambierà veramente qualcosa, ci dicevate sempre che dovevamo essere noi il cambiamento e se invece lo steste facendo voi per l’ennesima volta?

Oggi più che mai siamo a noi a dirvi di stare attenti, più attenti, più coraggiosi e ancora più professionisti di come siete sempre. Un enorme e caloroso abbraccio a tutti voi, a tutti i medici, agli operatori socio-sanitari, ai tecnici, ai fisioterapisti e a tutte quelle persone che si occupano della Sanità della nostra Italia. Vi vogliamo bene e vi pensiamo”.