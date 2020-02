Regionali 2020, quasi pronte le liste di Liguria Popolare per le quattro province

“Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il lavoro – spiegano Costa e Pisani – la costituzione delle liste è in fase avanzata

Nuova riunione per l’esecutivo di Liguria Popolare che è al lavoro per completare le liste che si presenteranno all’appuntamento elettorale regionale in tutte e quattro le province liguri.

All’incontro erano presenti: il presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa, il vice presidente Antonio Bissolotti, il capogruppo in consiglio regionale Gabriele Pisani, il coordinatore della provincia di Savona Matteo Marcenaro, il coordinatore di Genova Popolare Ubaldo Borchi e il coordinatore per il Tigullio Gino Garibaldi.

“Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il lavoro – spiegano Costa e Pisani – la costituzione delle liste è in fase avanzata: possiamo già dire che sono complete all’ottanta per cento in tutte e quattro le province e che stiamo costruendo un gruppo capace di portare avanti gli ideali di Liguria Popolare”.

Spazio quindi a una politica moderata, fondata su idee concrete, che sia dalla parte delle persone e del territorio.

“Stiamo lavorando per chiudere le liste entro febbraio – conclude Costa –. per quanto riguarda la loro composizione possiamo già annunciare che la maggior parte dei candidati ha avuto o hanno ruoli amministrativi. Questo perché crediamo che l’esperienza sia un valore aggiunto. Il cambiamento non per forza è positivo, laddove vi sono competenza e preparazione, basti pensare ai danni provocati dall’inesperienza che sono sotto gli occhi di tutti”.

“A breve abbiamo intenzione di organizzare un grande evento per poter presentare tutti i candidati e il nostro progetto per la regione”, chiude il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa.