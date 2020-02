Savona, ricollocato il defibrillatore di Piazza Sisto IV

Il precedente è stato rubato lo scorso 22 dicembre

Una breve cerimonia per restituire alla città il defibrillatore di Piazza Sisto IV rubato nella notte del 22 dicembre scorso. Il dono del dottor Alberto Macciò, ex milite della Croce Bianca di Savona, è stato posizionato nella teca nel pomeriggio di oggi alla presenza del Vescovo Emerito di Savona, Mons.Vittorio Lupi e degli assessori comunali Scaramuzza, Santi e Romagnoli in rappresentanza della sindaco Caprioglio. Il defibrillatore di Piazza Sisto IV è uno dei quattro apparecchi presenti su tutto il territorio comunale (gli altri si trovano in piazza Brennero, piazza Santuario e piazza Marconi) e rientra nel progetto Salvaterra. Sono ben 11 i defibrillatori distribuiti tra i comuni di Savona, Albissola e Albisola.