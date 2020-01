Finale, Domenica tornano i“Pomeriggi Musicali 2020”

Per l’occasione sarà ospite il Duo Pitros, composto da Luigi Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte.

Domenica 26 Gennaio si terrà presso la sala delle Udienze dell’ex Tribunale di Finalborgo il terzo concerto dei “Pomeriggi Musicali 2020” – dieci appuntamenti, organizzati dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città.

Per l’occasione sarà ospite il Duo Pitros, composto da Luigi Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte. Lo spettacolo, dal titolo “Il sogno Romantico” vedrà protagoniste melodie romantiche e non solo: da Gershwin a Brandt, da Mascagni a Mc Dowell e altri ancora.

Il “Duo Pitros” nasce con l’idea di raccontare paesaggi sonori che, attraverso l’uso delle molteplici caratteristiche dei due strumenti (tromba e pianoforte), permettono di imbastire una ragnatela su cui interpretare il vastissimo repertorio che è stato scritto per questa formazione.

Capaci di trasmettere l’atmosfera giusta, il Duo coinvolge emotivamente il pubblico con un viaggio nel tempo; il loro repertorio spazia dal periodo romantico dell’800 russo fino all’amato periodo americano con Gerswhin. Il modo di porgersi e donare le proprie emozioni, li rendono artisti sensibili equindi apprezzati ed amati dal pubblico. “Dalle mani magnifiche del cuore bianco e nero, sei percorso nobile strumento che stai dentro le labbra del signore dorato; il tocco è bianco come quello di una corda che vibra”.

L’ingresso sarà libero a offerta volontaria finalizzata alla costituzione di laboratori musicali per giovani, studenti e per tutti coloro che vogliano avvicinarsi alla musica.

La Società dei Concerti di Finale Ligure ringrazia l’Assessorato alla Cultura della Città di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, i musicisti che partecipano alla stagione, Finalborgo.it, la Banca Fideuram, i Supermercati PAM, le Librerie Centofiori e Come un Romanzo, e tutte le attività che ci sostengono sponsorizzandoci e acquistando un abbonamento, lo staff dei volontari dell’associazione, il servizio fotografico Avilo di Roberto Oliva, tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e infine, ma non ultimo, il pubblico.