Pietra Ligure, Rozzi (FdI): “Dopo un periodo di silenzio si torna a parlare degli ormai tristemente discussi debiti fuori bilancio”

“Non ci ha convinto la dichiarazione al momento del ritiro fornita dal primo cittadino riguardo la presenza ai tempi, in giunta, anche dell’odierno consigliere di minoranza Mario Carrara”

Silvia Rozzi, capogruppo Fratelli d’Italia commenbta: “Curioso episodio nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Pietra Ligure tenutasi il 23 dicembre che riteniamo opportuno portare all’attenzione dei concittadini” .

“Dopo un periodo di silenzio si torna a parlare, al terzo punto dell’ordine del giorno, degli ormai tristemente discussi debiti fuori bilancio apparentemente contratti nella passata amministrazione De Vincenzi e non ancora legittimati dall’organo consiliare. In senso largo e con parole semplici, i debiti fuori bilancio rappresentano delle obbligazioni contratte in maniera non conforme alle usuali procedure e possono essere riconosciuti a posteriori se rispecchiano determinate caratteristiche. Negli anni l’esistenza dei debiti fuori bilancio è stata largamente riconosciuta quale realtà patologica nella vita degli enti locali e quindi da evitare”.

“In questo caso si trattava di riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio relativo ad una singola fattura di circa 7000€ del 20/01/2015 relativa alla presunta esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su vari immobili comunali, effettuati nel corso degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 – prosegue – Benché fosse chiara la posizione dell’amministrazione che, nella proposta portata in consiglio comunale, riteneva assolutamente congrua l’approvazione dell’ordine del giorno in quanto rispettoso della vigente normativa, al primo dubbio sulla mancanza di idonei presupposti sollevato dall’opposizione il sindaco De Vincenzi ha impugnato il fascicolo e con gesto poco elegante, quasi stizzoso, lo ha rimandato al segretario chiedendo il rinvio della pratica ed interrompendo quindi la discussione nonché ovviamente la successiva votazione”.

“Non ci ha convinto la dichiarazione al momento del ritiro fornita dal primo cittadino riguardo la presenza ai tempi, in giunta, anche dell’odierno consigliere di minoranza Mario Carrara. Ed inoltre ci preoccupa quanto annunciato dallo stesso De Vincenzi riguardo agli “altri debiti fuori bilancio che dovremmo andare a esaminare e che per cinque anni sono stati annunciati ma non sono stati pagati” (ricordiamo che in passato si parlava di alcune centinaia di migliaia di euro)… Cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è la verità su questi presunti debiti fuori bilancio?”.

“Nell’attesa di vederci chiaro su un argomento di ormai annosa complessità, ci auguriamo che la trasparenza e l’aderenza alle corrette procedure di bilancio rimanga il faro guida di ogni amministrazione locale, perché siano limitate al minimo determinate gestioni extra-ordinarie della cosa pubblica che, come nel caso in questione, ci riportano a quasi un decennio di distanza ancora a discutere – conclude – Per chi volesse prendere visione della discussione completa ricordiamo che su YouTube sono disponibili per intero le sedute del consiglio comunale”.