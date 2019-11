Regione, aperto il bando “Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”

Il totale dei contributi erogati è previsto nella somma di 1 milione di euro

E’ aperto fino al 20 dicembre il bando relativo alla misura 4.4 del PSR Liguria, denominato “Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”, per richiedere contributi in materia di prevenzione danni da fauna selvatica, mirata pertanto all’acquisto di attrezzature e dotazioni di protezione e/o prevenzione, come ad esempio sistemi elettrici, acustici o visivi.

Il totale dei contributi erogati è previsto nella somma di 1 milione di euro.

Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di Coldiretti della regione.