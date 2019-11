Sanità, la Regione ha deliberato invetsimenti per 200 milioni di euro

Tutti gli interventi nei dettagli

La Regione Liguria ha deciso di investire circa 200 milioni per migliorare la sanità. La delibera di Giunta è stata presentata dal presidente della Regione Giovanni Toti e dall’assessore alla Sanità Sonia Viale.

Previsti 145 milioni per riqualificare immobili, 25 milioni per il nuovo ospedale Felettino a Spezia (in modo da poter procedere con la nuova gara senza la permuta del vecchio ospedale Sant’Andrea dopo la rescissione del contratto a Pessina), 15 milioni per nuovi macchinari e 9,5 milioni per nuove convenzioni in ambito sociosanitario. Tra gli interventi più significativi l’ampliamento e la ristrutturazione del pronto soccorso e del dipartimento di emergenza e urgenza dell’ospedale San Martino di Genova (45 milioni), la riqualificazione funzionale e strutturale dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (60 mln), gli interventi di sicurezza e antincendio sugli ospedali di Pietra Ligure e Cairo Montenotte (per un totale di circa 5 milioni). (ANSA)

OSPEDALE SAN MARTINO DI GENOVA: Ampliamento e ristrutturazione del DEA à bando entro 2019 – 45 milioni di euro; Ristrutturazione del padiglione 8 da destinare alla Clinica Psichiatrica e Spdc à bando entro 2019 – 5 milioni di euro; interventi urgenti sull’impiantistica e tecnologici à entro il 2019 – 3,5 milioni di euro; Ristrutturazione dei padiglioni 9-10-11 Osp. S. Martino à progetto entro il 2019 – 30 milioni di euro complessivi.

OSPEDALE SANTA CORONA DI PIETRA LIGURE: Riqualificazione funzionale e strutturale à 1° lotto funzionale, progetto entro il 1 semestre 2020 – 60 milioni di euro; Studio urgente antincendio/antisismico – 500mila euro; Completamento hospice – 1 milione euro.

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI CAIRO MONTENOTTE: Interventi in materia di sicurezza/antincendio e trasferimento Mios (Centro regionale malattie infettive e ortopedia settica) – 4,5 milioni di euro.

OSPEDALE SANTA MARIA MISERICORDIA DI ALBENGA: Interventi in materia di sicurezza/antincendio – 1 milione di euro.