Meteo, cessata allerta gialla a Ponente: resta rossa fino alla mezzanotte a Levante

Situazione critica nello spezzino

Chiusa alle 18 l’allerta gialla su tutto il Ponente lligure. Resta rossa fino alla mezzanotte nell’estremo levante

Levante – da Portofino al confine con la Toscana (zona C): bacini piccoli gialla fino alle 08 di domani, lunedì 4 novembre; bacini medi e grandi rossa fino alle 21, poi arancione fino a mezzanotte, poi gialla fino alle 08 di domani, lunedì 4 novembre. Entroterra di Centro-Levante – da Valle Scrivia alla Val d’Aveto (zona E): bacini piccoli gialla fino alle 08 di domani, lunedì 4 novembre; bacini medi e grandi arancione fino alle 21, poi gialla fino alle 08 di domani, lunedì 4 novembre.

Non cambia invece l’Avviso meteorologico di questa mattina, che l’Arpal riporta per opportuna conoscenza: da segnalare nelle prossime ore ancora le possibili precipitazioni, con una bassa probabilità di temporali forti su tutta la Liguria. Attenzione anche al moto ondoso, già in aumento in queste ore.

Per domani la mareggiata si annuncia da Libeccio, intensa sulle coste del Centro-Levante (Zone B-C), con altezza di onda media di 4.5/5 metri e un periodo – l’intervallo di tempo fra un’onda e l’altra – intorno ai 10 secondi; mareggiata anche sui capi esposti di Ponente (zona A).

Per domani venti di burrasca da Sud Ovest su A, forti sul resto della regione, con raffiche fino a 80/90 km/h.

Sara questo l’avviso meteorologico: Oggi, domenica 3 novembre 2019: Perturbato con precipitazioni diffuse da Ponente a Levante. Previste intensità moderate su B, E, forti su C e quantitativi significativi su B, E, elevati su C. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su C, E, forti o organizzati su A, B, D. Progressiva attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera ad iniziare da Ponente. Venti forti da Sud, Sud-Ovest su A, C, E con possibili raffiche fino a burrasca