Coronavirus, a Cogoleto 188 persone in isolamento

Il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone fa il punto della situazione sui contagi in città: “La situazione epidemiologica in atto sta avendo ripercussioni su molti servizi, non gestiti direttamente dal nostro comune, ma che hanno notevole incidenza sulla vita quotidiana di tutti i Cittadini (trasporto pubblico, scuole, raccolta rifiuti solo per fare alcuni esempi). In questo quadro, già complicato, si inseriscono anche gli scioperi e, di questi giorni, anche la peste suina che si è affacciata sul nostro territorio e di moltissimi altri comuni di Liguria e Piemonte”, ha affermato.

“Ad oggi, secondo i dati ricevuti da Asl3, sono 188 i nostri concittadini in isolamento e quarantena a causa del contagio da Covid-19. Il nostro impegno per cercare di limitare i disagi e contenere l’epidemia in atto è massimo”, ha proseguito.

Intanto per quanto riguarda i vaccini, proseguono le sedute vaccinali: in aggiunta ai mercoledì organizzati dalla farmacia Conti nell’hub di Sciarborasca, Croce d’Oro, Medici di famiglia e Amministrazione hanno previsto per il 31 gennaio un altro appuntamento vaccinale per tutti coloro (oltre 200 persone) che il 10, pur avendo fatto la coda, non sono riusciti ad accedere alla seduta. Inoltre, il 2 febbraio, verrà somministrati a 150 bimbi di Cogoleto e Arenzano la seconda dose, completando il ciclo vaccinale.