La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha approvato il bando scuola-lavoro

In arrivo fondi alle imprese che attivano percorsi

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha approvato il nuovo bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che attivano percorsi di alternanza scuola lavoro.

Il contributo a favore dell’impresa che accoglie lo studente è così modulato: 800 euro per la realizzazione di un percorso individuale; 200 euro ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studenti diversamente abili. L’agevolazione può essere chiesta per un massimo di 4 studenti ad impresa. Il bando ha una dotazione finanziaria di 36 mila euro.

Sono ammesse al beneficio tutte le medie, piccole e microimprese delle province di Imperia, La Spezia e Savona operanti in tutti i settori economici e iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro per i percorsi di alternanza attivati dal 16 settembre (data di inizio dell’anno scolastico in Liguria) fino al 15 novembre 2019 ed aventi una durata minima di 30 ore di presenza in azienda. Le domande di contributo possono essere presentate entro il 15 novembre 2019.