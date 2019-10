Liguria, in crescita il numero degli studenti di quarta superiore che studiano all’estero

Gli studenti che scelgono di frequentare una scuola superiore estera per un trimestre, un semestre oppure un intero anno

Lo scambio internazionale come esperienza di crescita ma anche come plus per una carriera lavorativa futura. Studiare in una High School all’estero è un’esperienza che sempre più ragazzi italiani scelgono di vivere. Una tendenza che sta crescendo anche in Liguria dove si registra un incremento degli studenti che scelgono di frequentare una scuola superiore estera per un trimestre, un semestre oppure un intero anno: sono oltre 200 i ragazzi liguri di quarta superiore che in queste settimane iniziano l’anno fuori dall’Italia. Numeri in crescita rispetto allo scorso anno e che si

confermano significativi anche quando confrontati con quelli di Regioni più

popolose del Nord Italia come il Piemonte, dai cui partono oltre 900

studenti ogni anno, e la Lombardia che registra oltre 1500 partenze.

– Partono più ragazze che ragazzi: 74% le femmine, 26% i maschi.

– I ragazzi che partono sono prevalentemente provenienti dai Licei: il

48% dai Licei Linguistici, il 24% dai Licei Artistici, il 28% dai Licei

Scientifici.

– L’80% degli studenti sceglie di partire per un intero anno

scolastico, il 20% per un semestre.

– Gli USA sono la meta più gettonata e raccolgono il 90% degli

studenti, segue il Canada con il 10% dei ragazzi marchigiani.