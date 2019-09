Varazze, per l’ottava edizione del Lanzarottus Day Malocello arriva dal mare

Varazze. Sabato 21 settembre 2019 si terrà l’ottava edizione del “Lanzarottus Day“, organizzata dall’Assessorato alla Cultura della città di Varazze in collaborazione con il locale Comitato Lanzarotto Malocello: una giornata, una settimana, un anno dedicati al ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, con la partecipazione e il coinvolgimento del locale associazionismo, delle Scuole di ogni ordine e grado, di personalità della cultura, dello sport e del turismo provenienti da varie località.

Una manifestazione che anno dopo anno coinvolge sempre più Enti, Associazioni e persone interessate a dare il loro personale e fattivo contributo al successo di un evento rivelatosi di elevato valore sociale, culturale, storico e di promozione turistica che, quest’anno, condizioni meteo permettendo, ci farà assistere anche all’arrivo di Lanzarotto Malocello a Varazze via mare.

Infatti, mattina di sabato 21 settembre, l’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena organizza, con i propri figuranti, l’arrivo dell’insigne concittadino nelle vicinanze del Molo Marinai d’Italia, su un veliero d’epoca prima e poi su un gozzo, scortato da alcune vele della scuola della LNI, dove ad attenderlo troverà gli organizzatori dell’ottava edizione del “Lanzarottus Day“, un folto gruppo di figuranti in storici abiti del periodo, varazzini e turisti.

Quest’anno, oltre alle Autorità Civili, Religiose e Militari della Città di Varazze, tra gli ospiti e relatori delle conferenze in programma figurano:

– il Sindaco di Celle Ligure D.ssa Caterina Mordeglia, “Madrina” dell’ottava edizione di questa manifestazione;

– l’Assessore alla Cultura di Celle Ligure Dr. Giorgio Siri;

– il Dr. Enrico Hullweck, già Sindaco di Vicenza e Sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali;

– Matteo Fasano e Matteo Morciano, due Ing. ricercatori del Politecnico di Torino (hanno testato nel mare di Varazze il “Dissalatore a basso costo”, oggetto di una delle borse di studio istituite (questa da Marina di Varazze) nell’anno scolastico 2018-19;

– il Prof. Marco Firpo dell’Università di Genova e Consigliere del Geoparco del Beigua, che parlerà tra l’altro del progetto di gemellaggio tra l’UNESCO Geoparks del Beigua e l’UNESCO Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, già presentato il Regione Liguria il 16 giugno 2018, in via di definizione;

– il Vescovo di Savona Noli, Mons. Calogero Marino;

– il Parroco di Sant’Ambrogio don Claudio Doglio;

– il Presidente dell’ANA Savona Emilio Patrone;

– Valerie Braun Malerba nipote del Comandante Gerolamo Delfino, l’eroe del “Galilea”;

– il Dr. Giorgio Casareto, Direttore del porto turistico Marina di Varazze, o suo incaricato.

Ciò premesso, ecco il programma del “Lanzarottus Day” 2019 del 21 settembre e della presentazione che si terrà venerdì 20 con inizio nella Darsena di Marina di Varazze, ospiti della LNI, quest’anno chiamata a collaborare direttamente all’organizzazione, che lo scorso anno ha visto interessata l’ANMI e l’anno prima U Campanin Russu, per poi concludersi all’Oratorio di N.S. Assunta.

Venerdì 20 settembre:

Programma:

– ore 18:00, incontro presso sede LNI di Varazze (responsabile organizzazione di questa edizione):

– Saluto delle locali Autorità Civili presenti;

– presentazione programma della giornata di commemorazione a cura Assessore alla cultura Mariangela Calcagno;

– Saluto del Presidente del Comitato Malocello Internazionale Avv. Alfonso Licata direttamente o a cura del segretario Prof. Giovanni Delfino;

– breve ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello a cura Dr. Enrico Hullweck;

– presentazione del libro “Paolo Thaon di Revel. Il grande ammiraglio”. (Torino, 10 giugno 1859 – Roma, 24 marzo 1948), è stato un ammiraglio e politico italiano. Fu senatore del regno, Ministro della Marina e presidente del Senato dal 1943-1944, autore il dr. Pier Paolo Cervone, già sindaco di Finale Ligure;

– ricordo del Comandante Gerolamo Delfino, l’eroe del “Galilea” a cura delle figlia Rachele e del Presidente ANA della Provincia di Savona Emilio Patrone, con visita al Museo del Mare;

– Il porto turistico Marina di Varazze e l’impegno nella:

– a) sicurezza in darsena,

– b) conservazione dell’ambiente marino,

– c) sperimentazione nuove tecnologie green, a cura del Direttore Dr. Giorgio Casareto o suo incaricato.

– ore 21:00, incontro presso l’Oratorio N.S. Assunta per proseguire, con gli stessi relatori e locali Autorità, la presentazione del Lanzarottus Day 2019 ad altro pubblico appositamente invitato, con anche l’intervento del nostro Vescovo Mons. Calogero Marino, del parroco della Collegiata di Sant’Ambrogio don Claudio Doglio e della Madrina di questa edizione, il Sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia.

Sabato 21 settembre:

Programma:

– ore 9:00 partenza da Marina di Varazze del veliero di Nicola Boglione con a bordo i figuranti, scortato dal gozzo di Alessio Mazzino e da alcune barche a vela della locale LNI;

– ore 9:30 sbarco con gozzo dei figuranti sulla spiaggia a ponente del Molo Marinai d’Italia;

– ore 9:40 accoglienza e saluto delle Autorità presenti, con a seguire sfilata con tamburino per le vie cittadine fino allo slargo di via Malocello, di fronte all’omonima galleria d’arte, per l’occasione pavesato e con esposizione d’arte, a cura scuola Unitre e Artisti Varazzesi, un veliero d’epoca ed attrezzi della locale cantieristica navale;

– ore 10:30, inizio cerimonia di commemorazione con le Autorità, Relatori e Ospiti appositamente invitati, consegna di alcune borse di studio (in totale 1400 €), attestati, gadget e riconoscimenti. Visita alla Gallery Malocello, per poter prendere visione dei lavori ed elaborati degli alunni delle scuole della Città, che si sono aggiudicati le sei borse di studio messe in palio.

– ore 13:00, sosta per pranzo a presso il Ristorante Kursaal Margherita;

– ore 15:30, Conferenza presso la sala del Palazzetto dello Sport con le locali Autorità, il Segretario del Comitato Malocello Internazionale Prof. Giovanni Delfino, il Prof. Marco Firpo, il Dr. Enrico Hullweck, gli Ing. Matteo Fasano e Matteo Morciano, Rachele figlia del Comandante Gerolamo Delfino, il Presidente ANA della Provincia di Savona Emilio Patrone e altri ospiti.

– Consegna restanti borse di studio ed attestati di ringraziamento:

– ai vincitori della XIX edizione del premio di poesia Giovani Senza Confini 2019 a cura del Presidente Anna Ratto;

– ai vincitori della Veleggiata Malocello organizzata dalla LNI Varazze;

– ai vincitori dei raduni di pesca organizzati dall’Associazione Pesca dalla Barca LNI Varazze;

– ai vincitori dei raduni di pesca organizzati dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze;

– ai vincitori del percorso ad ostacoli e orientamento organizzato dall’Atletica Varazze;

– ai vincitori dei disegni presentati dai bambini e ragazzi della Scuola Primaria di Casanova, organizzati dal Grillo Parlante e dagli Artisti Varazzesi;

– ai bambini e ragazzi che frequentano il doposcuola dell’Oratorio Don Bosco che hanno partecipato a “Coloriamo insieme”, organizzato dagli Artisti Varazzesi;

– agli atleti segnalateci dalle Associazioni Sportive che hanno aderito all’iniziativa;

– Consegna all’Assessore alla Cultura di un buono di acquisto, riservato alla Civica Biblioteca, da parte della libreria Mondadori e Tra le Righe, pari al ricavato delle offerte ricevute dai cittadini che hanno positivamente risposto al progetto “Varazze: con un’offerta alla tua libreria Promuovi la Cultura.”

– Consegna piastrella realizzata dall’artista Demy Vallerga alla personalità varazzina che si è particolarmente distinta in campo socio-economico, portando con onore ed orgoglio il nome di Varazze nel Mondo.

– Consegna attestati alle classi che si sono aggiudicate le Borse di Studio istituite da Marina di Varazze e dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, ed invito a ritirare il premio nel pomeriggio di sabato 28 settembre, nella Darsena di Marina di Varazze, in occasione della manifestazione “A pesca e u mâ“.