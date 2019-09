Genova, inaugurato il 59° Salone Nautico

Il settore, nel 2018 è cresciuto del 10,3%

La cerimonia dell’alzabandiera, salutata dall’ingresso in porto della fregata “Alpino” della Marina militare italiana, ha dato ufficialmente il via alla 59/a edizione del Salone Nautico (19-24 settembre) che accende i riflettori sulla nautica. Il settore, nel 2018 è cresciuto del 10,3%, incremento a due cifre per il quarto anno consecutivo. Il fatturato è di 4,2 miliardi. Oltre al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli presenti il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il presidente di Ice Agenzia Carlo Maria Ferro, di Regione Friuli Venezia Giulia Massimo Fedriga e della Fondazione Symbola, Ermete Realacci. (ANSA).