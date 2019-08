Spotorno, domenica 4 Agosto si terrà l’esibizione del Duo Seraphim

Alle 21.15 nella Chiesa Parrocchiale della SS. Annunziata

Spotorno. Domenica 4 agosto la Chiesa Parrocchiale della SS. Annunziata di Spotorno ospiterà l’esibizione del Duo Seraphim formato dal violinista Gian Andrea Guerra e dall’organista Stefano Molardi, docente presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e il Conservatorio di Trapani. Il concerto si colloca nell’ambito del XXI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” che approda a Spotorno per la prima volta nella sua storia. La manifestazione aderisce al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta e Piemonte. Si tratterà di una magnifica occasione per ascoltare l’organo “Filippo Piccaluga” (1772), restaurato nel 2018, in un programma concepito appositamente per esaltarne le caratteristiche foniche, tra musiche di Bertali, Pasquini, Castello, Babell, Frescobaldi, Haendel, Albinoni. L’ingresso è libero. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune di Spotorno.

BIOGRAFIE:

Gian Andrea Guerra iplomato in violino al Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, si perfeziona a Milano con C. Feige e C. Pavolini. Presso il medesimo Conservatorio ottiene la laurea di II livello in musica da camera con il massimo dei voti e la lode nelle classi di musica da camera di A. Sorrento e M. Decimo. È vincitore del concorso Rotary di Piacenza per l’anno 2011 e del Concorso Internazionale del Val Tidone Festival 2007. Avvicinatosi alla prassi esecutiva barocca ha iniziato il proprio personale percorso di studi sotto la guida di Claudia Combs. Ha frequentato e terminato il Biennio di Violino barocco sotto la guida dei Maestri Enrico Gatti e Luca Giardini. Ha collaborato con Orchestra da Camera di Mantova, Cremona Antiqua, Europa Galante, La Risonanza, Ensemble Cordia, Ensemble Il Falcone, Accademia Montis Regalis, Sezione Aurea, Atalanta Fugiens, Accademia degli Invaghiti, Accademia degli Astrusi, Accademia d’ Arcadia, Collegium “Nova Ars Cantandi”, Accademia Barocca Italiana, LaVerdi Barocca, L’ Aura Soave, ricoprendo anche il ruolo di prima parte. Ha partecipato con gruppi da camera a diverse stagioni concertistiche esibendosi in prestigiose sale e Teatri europei: Parigi: Théàtre des Champs-Elysées, Chàteau de Versailles, Vienna: Theater an der Wien, Festival la Folia: Rougemont, Salle Paderewski: Lausanne, Muziekcentrum De Bijloke: Ghent, Potsdam, Aula Magna della Sapienza, Società del Quartetto di Vicenza, Graz Musikverein, Società dei concerti di Trieste, Società del Quartetto di Milano: concerto con A. Bylsma, Amici della Musica di Firenze: Teatro alla Pergola, Emilia Romagna Festival Abbazia di Pomposa, Festival Monteverdi, Mantova Musica Antica: Teatro Bibiena, Ravenna Musica: Teatro Alighieri, Teatro La Fenice: Sale Apollinee; Scuola Grande di San Rocco: Venezia, Amici della Musica di Perugia, Teatro Morlacchi, Festival MITO, Mantova Chamber Music, Palau de la Musica de Valencia, Grandezze e Meraviglie, Concentus Moraviae, Lucerna KKL, “Berliner Tage Alte Musik”, University School of Music di Cardiff. Ha inciso per: Hyperion, Universal, Sony Italia, Sony Svizzera, VDE Gallo, Decca, Naive, Universal, Brilliant Classics e Amadeus. È ideatore del Bibiena Art Festival di Piacenza, fondatore dell’Ass. Cult. Banda Larga e Direttore Artistico della rassegna musicale Antichi Organi (XXXI Edizione nel 2018). Nel 2017 ha pubblicato per Brilliant Classics i Concerti di Francesco Durante a parti reali nel ruolo di primo violino solista, nel 2018 sono in uscita le sonate per violino di M. Mascitti Op.8 (prima assoluta).

Stefano Molardi è organista, musicologo, clavicembalista e direttore cremonese, deve la sua formazione musicale a personalità di spicco del panorama mondiale quali E. Viccardi, D. Costantini, E. Kooiman, Ch. Stembridge, H. Vogel, L.F. Tagliavini ed in particolare Michael Radulescu, con il quale si è perfezionato presso la Hochschule für Musik (ora Musikuniversität) di Vienna, con cui ha collaborato, in qualità di basso continuo, all’Académie Bach di Porrentruy (CH). Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali organistici, tra cui Pasian di Prato (UD) nel 1998, Viterbo (edizione del 1996), Brugge e il Paul Hofhaimer di Innsbruck, ha intrapreso una brillante carriera come concertista solista e in ensemble da camera, svolgendo un’intensa attività concertistica in importanti rassegne in Italia, in Europa, Brasile, USA, suonando nelle sale più prestigiose del mondo, tra cui la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e la Sala Sao Paulo in Brasile, il Musikverein di Vienna, la Carnagie Hall di New York, la Jordan Hall di Boston il Concertgebouw di Amsterdam, il teatro La Fenice di Venezia, ecc. Come organista è invitato a tenere concerti e masterclasses in prestigiosi festivals in Italia, Europa, USA e Giappone. Nel 2009 ha eseguito a Lugano l’opera omnia organistica di F. Liszt e di C. Franck. È titolare della cattedra d’organo presso il Conservatorio (Scuola Universitaria di Musica) della Svizzera italiana di Lugano e presso il Conservatorio di Trapani. Ha registrato per Tactus, Christophorus e Deutsch Grammophon. Dal 2013 è direttore dell’Accademia Barocca Italiana, orchestra che raccoglie l’eredità dei Virtuosi delle Muse. Nel 2013 ha inciso l’opera omnia per organo di J. S. Bach in 15 CD per la casa discografica Brilliant-Classics, ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, tra cui 5 stelle della rivista “Musica” e presso la BBC Music Magazine a Londra. Nel 2015 sempre per Brilliant Classics, ha inciso l’opera completa per organo di J. Kuhnau, e nel 2017 l’opera completa di J. Michael Bach e J. Christoph Bach, ricevendo per entrambe le incisioni una importante nomination in Germania per il “Preis der deutschen Schallplattenkritik”. Dal 2018 collabora con il violinista Gian Andrea Guerra proponendo letteratura per violino e organo/cembalo dei secoli XVII e XVIII (Duo Seraphim).