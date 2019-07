Savona, l’addio a Maurizio Melita

Storico conduttore e Dj si è spento a 59 anni

Una folla commossa ha salutato oggi nella Chiesa di N.S. della Neve a Savona Maurizio Melita, lo storico Dj e conduttore radiofonico mancato a 59 anni dopo una grave malattia. Oltre ai famigliari, presente anche una folla di amici, conoscenti e tanti ascoltatori per i quali la voce di Melita era diventata nel corso degli anni semplicemente famigliare e amica. Tanti i colleghi di ieri e di oggi venuti a rendere omaggio a colui che può essere considerato senza dubbio tra i pionieri delle radio libere che, nate a metà degli anni ’70, nel corso dei decenni sono diventati veri e propri network o testate giornalistiche di riferimento per il territorio come Radio Savona Sound oggi Radio 104 Savona Sound.













“E’ stato con noi molti anni, aveva un grande talento. Insiema a Roberto Mortillaro furono i primi a mixare ancora con il vecchio vinile. – ha detto Alfonso (Alfa) Amodio, altro nome celebre della radiofonia savonese- Era la voce più bella di tutta la provincia di Savona e credo non solo. Eravamo molto amici, era sempre disponibile anche dopo che aveva lasciato Savona Sound. Lo ricordo con commozione, era davvero una persona per bene”. Anche Katia Orengo attuale conduttrice di Radio 104 Savona Sound lo ricorda per: “L’amore che aveva per questo lavoro, per la radio e per la figlia e la moglie”.