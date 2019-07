Gianni Pastorino, Francesco Battistini (Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria) – Vigili del Fuoco, giusta la protesta di Fp CGIL su Decreto Sicurezza Bis; “i gialloverdi al governo non stanziano risorse a favore di assunzioni, assicurazioni e retribuzioni. Ma poi li chiamano eroi”

«Ancora una volta, purtroppo, la denuncia della Fp CGIL Vigili del Fuoco coglie nel segno. Il Decreto Sicurezza Bis di Salvini non contiene alcuno stanziamento per i vigili del fuoco, coloro che in caso di tragedie e calamità naturali vengono descritti come eroi. Solo un po’ di soldi per pagare gli straordinari, ma nessun intervento vero che serva a valorizzare le loro qualità professionali: nulla per le nuove assunzioni, nulla per coprire l’assicurazione INAIL. E resta un sogno l’allineamento delle retribuzioni ai parametri europei. Ci piacerebbe sapere cosa pensino i 5 stelle dei loro appresentanti a Roma, che ai primordi della loro azione politica hanno sempre espresso vicinanza ai vigili del fuoco, denunciando le gravi difficoltà in cui si trovano a operare. Salvo poi dimenticarsene clamorosamente, una volta saliti al governo del Paese. Nel frattempo, però, il governo non si dimentica delle carriere prefettizie; e le finanzia. Ancora una volta gli eroi di Ponte Morandi, dei terremoti nel centro Italia, delle alluvioni che hanno colpito Genova e la Liguria restano delusi da un governo che mostra, evidentemente, incompetenza, assenza di riferimenti politici, ignoranza su una professione fondamentale per il Paese. Questo governo sta rispondendo ai peggiori istinti possibili; e di certo non si dimostra attento alle attività dei vigili del fuoco». Lo dichiarano il capogruppo di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria Gianni Pastorino e il vicecapogruppo Francesco Battistini, commentando la denuncia di Fp CGIL sul Decreto Sicurezza Bis.

