Retrospettiva di Stefano Ghigliotto nell’Oratorio N.S. Assunta di Varazze

Inaugurazione sabato 20 Luglio alle 17.30

L’esposizione di Acquerelli, Chine, Oli e Tempere di Stefano Ghigliotto, sarà inaugurata sabato 20 luglio alle ore 17:30 e resterà aperta fino al 28 luglio 2019, visitabile tutti i giorni dalle 17:30 alle 22:00 e al Sabato anche al mattino dalle ore 10:00 alle 12:00. Ingresso libero.

L’Oratorio di Nostra Signora Assunta di Varazze, in collaborazione con la famiglia e il patrocinio della Città di Varazze presenta, nella storica chiesa di via Montegrappa n.1, la mostra retrospettiva del pittore Stefano Ghigliotto, mancato lo scorso anno all’affetto dei suoi cari e dei tanti amici e colleghi dell’Associazione Artisti Varazzesi.

L’artista, nella prima metà del mese di luglio 2018, anche se da tempo ammalato, ma sempre sorridente, insieme alla collega e amica Caterina Galleano, ha esposto le sue opere nella “Gallery Malocello” e personalmente partecipato, a quella che si è poi rivelata come la sua ultima mostra.

«Stefano Ghigliotto, un noto ed esperto artista, era conosciuto dai numerosi affezionati estimatori per le sue molteplici peculiarità e per l’attenzione che poneva nella definizione dei minimi particolari in tutti le sue opere. Pittore essenzialmente figurativo, paesaggista soprattutto marinista, legato alla sua terra, la sua Liguria, tema ricorrente di molte sue opere, ma si conoscono anche opere di diverso carattere, ha interpretato gli elementi essenziali del paesaggio, raffigurati con colori tenui e luci soffuse.» – (Ing. Antonio Rossello)