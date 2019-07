Tragedia al Porto di Savona, Toti: “E’ urgente che il tema della sicurezza sul lavoro diventi prioritario nell’agenda di governo”.

Viale: “Sul posto del tragico incidente sono già presenti gli operatori dello Psal della Asl2, che sono a disposizione e collaborano”

Il Presidente Giovanni Toti e la sua Giunta esprimono il cordoglio della Regione Liguria per la morte dell’operaio avvenuta oggi nel Porto di Savona.

“Siamo vicini alla famiglia e ai colleghi della vittima, a cui va il nostro cordoglio. In attesa che si chiariscano le cause di questo tragico decesso, è urgente e indispensabile che il tema della sicurezza sul lavoro diventi prioritario nell’agenda di governo”.

Su questo punto, la vicepresidente e assessore alla Sicurezza Sonia Viale rende noto che “sul posto del tragico incidente sono già presenti gli operatori dello Psal della Asl2, che sono a disposizione e collaborano con Capiteneria di Porto, Polizia Marittima e Autorità giudiziaria. Sul tema della sicurezza sul lavoro – ricorda Viale– Regione Liguria e Alisa hanno lavorato per una sempre maggiore omogeneità dei controlli, avviando piani mirati di prevenzione in collaborazione con altri enti tra cui la capitaneria di porto e che lo scorso anno hanno riguardato i porti e i porticcioli turistici. Forte è stato l’impegno anche sulla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per il potenziamento degli organici delle Psal”.