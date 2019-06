Piaggio Aero, il commissario Vincenzo Nicastro incontrerà i sindacati a Savona il 3 luglio

Alle 11.30 all’Unione Industriali

Il prossimo 3 luglio, il commissario straordinario Vincenzo Nicastro incontrerà le rappresentanze sindacali alle ore 11.30 all’Unione Industriali di Savona.

Apprezziamo lo sforzo sul breve termine per portare il più velocemente possibile l’azienda in una condizione nuovamente operativa, chiudendo la sempre dolorosa fase di cassa integrazione. La Difesa pare garantire impegni su contratti con valenza pluriennale specificatamente in ambiti manutentivi, che verranno via via formalizzati e resi operativi entro la fine dell’anno” aveva commentato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti dopo l’incontro al Mise.

Commenta Alessandro Vella, segretario generale Fim Cisl Liguria: “Per dare concretezza all’incontro al Mise era necessario ufficializzare gli impegni attraverso l’emissione da parte dell’amministrazione difesa e del MISE, degli ordini e dei contratti. Ancora una volta si sono fatti discorsi anche importanti e interessanti sul futuro, ma si continua a non valutare l’impatto immediato sui carichi di lavoro e quindi sul rientro dei lavoratori dalla Cigs per questo riteniamo importante convocare un incontro in Unione industriali per approfondire lo scenario emerso perchè lo ribadiamo, è ancora molto distante dalle necessità operative di Piaggio. Per potersi rilanciare l’azienda deve lavorare da subito”.