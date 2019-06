Turismo esperienziale: la Città del Muretto lancia “Yoga by Acqua di Alassio

Alassio si prepara alle nuove sfide del mercato turistico lanciando nuovi prodotti del segmento premium posizionati su”Eprerienze di Benessere” ed “Enogastronomia”

Alassio. Grazie al corso Italian Riviera Experience finanziato dalla Regione Liguria e cofinanziato tramite il Fondo Sociale Europeo(OB. SPEC.11 DEL POR FSE 2014-2020), Alassio ha messo a punto nuovi prodotti del segmento premium posizionati su “Esperienze di Benessere” ed “Enogastronomia. Stamani in sala consiliare del Comune di Alassio la presentazione di tutto il materiale fotografico e video realizzato nell’ambito del percorso formativo che ha visto quattordici operatori turistici ideare e realizzare nuovi prodotti turistici a supporto del segmento climatico-balneare.





E’ così che, grazie agli imprenditori alassini del corso Italian Riviera Experience la”Città del Muretto” si attrezza, per presentare il prossimo Novembre 2019 ,al BITESP (Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale), nuove proposte legate Luxury& Relax, Adventure Travel, Benessere & Spa, Mice, Team Building, Business Travel, Eventi e Wedding.

Per la seconda edizione dell’evento in “laguna” dal 25 al 27 novembre, l’associazione albergatori guidata da Aurelio Macheda, supportata dall’amministrazione comunale, presenterà due prodotti: “scuola di cucina sotto l’ombrellone” e “Yoga By Acqua di Alassio”; il primo per il segmento enogastronomico e il secondo per quello del benessere.

Il format della “scuola di cucina sotto l’ombrellone” unisce, nel contesto spiaggia, attraverso la filosofia del cooking team building, le eccellenze agricole, i piatti della tradizione, la corretta alimentazione e la cultura del vino; mentre “Yoga By Acqua di Alassio”, frutto della collaborazione con il brand delle fragranze della “Città del Muretto” e il centro Essere Yoga e Benessere, destinato alla fascia di clientela premium, si fonda sui principi olistici del benessere applicato ad un rituale rigenerante capace di stimolare tutti i sensi attraverso percorsi esperienziali di puro piacere psicofisico.

L’opportunità del corso Italian Riviera Experience, realizzato dall’ ATS FOCUS, E.S.E. SV – E. L. F. o Liguria – Futura – Conform s.r.l. e E.S.S.E. Ge, che si è aggiudicato il finanziamento europeo(OB. SPEC.11 DEL PO FSE 2014-2020) per la formazione degli imprenditori nel campo della promozione attraverso i new media dei prodotti turistici esperienziali, ha dato modo agli operatori delle strutture ricettive Hotel Regina, Hotel Eden, Hotel Bel Sit, Residence Le Terrazze, Locanda B&B Kon Ti Ki e Agriturismo Garumba di formarsi e specializzarsi nel segmento dei prodotti esperienziali finalizzati a promuovere la bassa stagione.

Il progetto formativo incentrato sulla promozione dei prodotti turistici esperienzialiattraverso i new media è stato coordinato dal direttore di E.L.F.o. Liguria Valentina Pesce, dal responsabile di Focus Michele Tiengo, dai docenti Simona Barbera, Stefano Pezzini, Massimo Fornasier, Franco Laureri e dal tutor Daniela Righi.