Noli, domenica la prima diretta radiofonica e televisiva in Italia completamente sott’acqua

Dalle 11.00 circa

Noli. Domenica 9 Giugno dalle 11.00 ci sarà la prima trasmissione in diretta radio-televisiva completamente in immersione.

La scelta di questa data non è casuale in quanto è in corrispondenza del Weekend dedicato alla Giornata Mondiale degli Oceani.

consiste in una trasmissione in diretta radio/tv nazionale completamente in immersione ad una profondità di circa 10m, con ospiti di eccezione sia presenti in spiaggia che in diretta telefonica sott’acqua (per menzionarne alcuni, saranno collegati per tale evento personaggi del calibro del prof. Zichichi, dell’astronauta Ing. Paolo Nespoli, del campione del mondo di Apnea Umberto Pellizzari, il recordman di Apnea in profondità Danilo Bernasconi).