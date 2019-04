Albenga, Mihaela Leca in lista con Diego Distilo

Amministrative 2019

Mihaela Leca si candida con Diego Distilo ad Ad Albenga.

“Come già annunciato più volte il nostro obbiettivo sarà la vigilanza in Albenga e chi meglio di Mihaela può farlo?”,dice Distilo.

Perchè? Afferma Distilo: “Sono felicissimo che sia della squadra per me è un onore avere una persona così competente nel settore della Vigilanza. Dipendente di una nota società che gestisce la vigilanza privata porterà il suo contributo per realizzare il nostro progetto “Albenga città vigilata “.“

Il progetto: “La nostra nuova società di servizi che creeremo dal nome “ prima Albenga “ oltre a prevedere le manutenzioni in house che illustreremo presto in una conferenza stampa avrà al suo interno la vigilanza cittadina con l’ausilio di una società privata .”

“Sono davvero felice di poter portare la mia esperienza maturata negli anni con il mio sevizio di vigilanza privata per i cittadini tutti , conosco molto bene come poter attuare un servizio di vigilanza notturna e con l’affiancamento del comando di polizia municipale sono certa che miglioreremo Albenga .

Io metterò il massimo dell’impegno e con l’aiuto dei cittadini in breve tempo Albenga tornerà ad essere la perla della Liguria .

Io ci sono e sono pronta a vigilare Albenga!” Conclude Distilo