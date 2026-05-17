Cronaca Genova

Genova, picchia una donna dopo aver aggredito i propri genitori: arrestato

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Ieri mattina, un uomo è stato fermato dai carabinieri in Corso Torino a Genova per aver picchiato una donna. Pochi ore prima aveva aggredito i propri genitori per farsi consegnare del denaro. L’uomo, dopo aver litigato violentemente con i genitori e averli aggrediti fisicamente per ottenere soldi, si è allontanato dall’abitazione familiare. Successivamente, in Corso Torino con la sua compagna l’ha picchiata, sempre per ottenere denaro da utilizzare per comprarsi della droga.

La vittima ha allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno individuato l’uomo, che nel frattempo si era dato alla fuga verso la zona di Santa Zita. Qui è stato bloccato e fermato.

L’uomo è stato denunciato per lesioni personali e per resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze e stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali precedenti.

 

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