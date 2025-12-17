Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, smantellato giro di spaccio di droga: 23 arresti nel Centro Storico

Ventirè persone sono state arrestate nell’ambito di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri e dalla Municipale nel centro storico di Genova.Sono 1600 le cessioni di droga a ragazzi di 13 o 14 anni documentate dalle forze dell’ordine. L’inchiesta è partita dal monitoraggio di un ristorante etnico senegalese dove le dosi di droga venivano spesso nascoste all’interno. La titolare del ristorante custodiva per gli spacciatori il denaro, gli zaini e le chiavi di casa dei pusher per evitare che le forze dell’ordine potessero perquisire gli appartamenti in caso di arresto.

 

