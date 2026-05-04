Economia In Primo Piano

Proroga al taglio delle accise per 21 giorni: 20 centesimi sul diesel e 5 sulla benzina

Posted on Author Redazione Comment(0)

La nuova proroga del taglio accise entra in una fase delicata per i prezzi energetici e per i conti di famiglie e imprese. Il quadro resta quello di una misura temporanea, ma con un’impostazione più selettiva: proteggere soprattutto il diesel e contenere l’effetto immediato alla pompa. In un contesto dove trasporti, filiere e bollette si influenzano a vicenda, il tema non è solo quanto costa il pieno oggi, ma quanto rapidamente il rincaro si trasmette all’economia reale.

Cosa cambia dal 2 maggio, in concreto

La proroga è stata fissata in 21 giorni e non replica il taglio uniforme precedente. Il nuovo schema introduce una differenza netta tra i due carburanti, perché l’andamento dei prezzi è stato molto diverso nelle ultime settimane.

  • Il taglio sul gasolio resta a 20 centesimi al litro, per limitare l’impatto su trasporto merci e logistica.

  • Lo sconto sulla benzina scende a 5 centesimi al litro, con un alleggerimento più contenuto rispetto alla fase precedente.

  • La scelta risponde al diverso ritmo dei rincari: la benzina ha segnato circa +6%, mentre il diesel è arrivato intorno a +24%.

  • Nel confronto dei movimenti recenti, la benzina è salita di circa 7 centesimi/litro, mentre il diesel ha registrato circa +33 centesimi/litro.

  • Senza rinnovo, i listini avrebbero riassorbito rapidamente lo sconto precedente, con diesel in area 2,3 euro/litro e benzina poco sotto 2 euro/litro.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano Savona

Allerta meteo da Ventimiglia a Portofino

Posted on Author Redazione

Siamo in piena allerta meteo gialla sulla costa da Ventimiglia a Portofino ed arancione in Valbormida dove ha iniziato a nevicare. Durante la notte si sono registrati temporali ed acquazzoni ed attualmente la riviera è battuta dalla pioggia. Il semaforo che segnala eventuali movimenti franosi sull’Aurelia a Capo San Donato nel finalese è improvvisamente diventato […]
Cronaca In Primo Piano Vado Ligure

Operazione “Petrolio fantasma”, la Guardia di Finanza sgomina organizzazione criminale attiva anche a Vado Ligure

Posted on Author Redazione

E’ scattata oggi alle prime ore del mattino l’operazione, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, con il supporto di Reparti della Liguria, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria, la quale ha disarticolato un’organizzazione criminale composta da un “broker astigiano” e da imprenditori romani, napoletani […]
Cisano sul Neva Cronaca In Primo Piano

Cisano sul Neva, terzo giorno di presidio dei vigili del fuoco: ancora piccoli focolai attivi

Posted on Author Redazione

Continua da tre giorni il presidio e il monitoraggio della zona colpita  dall’incendio di Cisano sul Neva. Sul posto sono ancora presenti i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio. Piccoli focolai sono ripresi nelle ultime ore ma non hanno creato problemi, prosegue anche la bonifica.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *