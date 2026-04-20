Noli, 1,5 milioni dal Fondo strategico per 7 interventi nel savonese

Ammonta a 1,5 milioni di euro lo stanziamento che riceverà il territorio savonese, attraverso le risorse del Fondo strategico regionale, per 7 interventi di rigenerazione urbana inclusi nella piattaforma regionale dedicata. Questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Noli, l’assessore regionale Marco Scajola ha illustrato i lavori di fronte ai rappresentanti dei comuni finanziati.

“1,5 milioni di euro per 7 nuovi interventi testimoniano, ancora una volta, la grande attenzione rivolta dall’amministrazione regionale alle politiche di rigenerazione urbana, mettendo tra le priorità assolute il recupero dell’esistente senza nuovo consumo di suolo – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola – Riqualificheremo vie, piazze, edifici, aree pubbliche, come fatto dal 2021 a oggi, collaborando proficuamente con i Comuni del savonese. In questo territorio abbiamo investito oltre 15 milioni di euro in rigenerazione urbana, aprendo 57 cantieri, recuperando e migliorando parti importanti del nostro territorio dalla costa all’entroterra. Proprio i piccoli Comuni continuano a essere protagonisti dei nostri finanziamenti anche in questa nuova tornata di fondo strategico. Per primi a livello italiano abbiamo puntato e creduto nella rigenerazione urbana diventando modello in materia. Oggi continuiamo su un percorso virtuoso che ha l’obiettivo, sempre più vicino, di portare a compimento almeno un’opera in ogni Comune della Liguria”.

Questo l’elenco completo dei lavori nel savonese

Boissano: recupero funzionale di area per punto d’incontro e manifestazioni culturali (250.000 euro)

Castelvecchio di Rocca Barbena: rigenerazione di piazza dell’Oratorio e vicoli antistanti frazione Vecersio Lotti 1-3 (221.400 euro)

Millesimo: riqualificazione giardini e illuminazione piazza IV novembre (242.550 euro)

Murialdo: completamento spazi pubblici centro abitato (198.900 euro)

Noli: riqualificazione area lato ovest a confine con versante collinare (149.000 euro)

Ortovero: recupero e valorizzazione casa Ferrari e dell’area circostante (192.500 euro)

Vezzi Portio: riqualificazione della borgata Gravani in frazione Vezzi San Giorgio (250.000 euro)

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