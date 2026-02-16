Savona, donna di 43 anni trovata morta in casa: disposta l’autopsia

Tragedia a Savona dove una donna di 43 anni è stata trovata morta in casa dal marito e dalla figlia. Allertati immediatamente i soccorsi ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. La magistratura ha disposto l’autopsia.
