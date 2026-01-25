Genova Politica

Referendum 22 e 23 marzo: Genova, alcuni seggi trasferiti nei quartieri di Pegli, Rivarolo e Sampierdarena

– La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Servizi civici Emilio Robotti, ha approvato il trasferimento di alcuni seggi cittadini in occasione del Referendum del 22 e 23 marzo 2026 confermativo della Legge Costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
I quartieri interessati sono quelli di Sampierdarena (sezioni 205, 206, 210, 421), Rivarolo (sezione 171) e Pegli (sezioni 42, 43, 44, 45, 46). Coinvolti oltre 5.500 tra elettori ed elettrici.
Lo spostamento delle sezioni avviene per trasferimento/chiusura/inadeguatezza delle sedi originarie: le cittadine e i cittadini interessati riceveranno comunicazione a mezzo posta con l’adesivo per aggiornare la scheda elettorale già in loro possesso.
Nel dettaglio:
SAMPIERDARENA – Municipio II Centro Ovest
Spostamento delle sezioni:
– 205 e 206 dalla scuola dell’infanzia “Govi” in via Antonio Pellegrini 7A all’ex mercato ovoavicolo in via Antonio Pellegrini 2;
– 210 e 421 dall’ex succursale del Liceo “Gobetti” in via Spataro 34A alla scuola secondaria di I grado “Sampierdarena” in piazza del Monastero 6.
RIVAROLO – Municipio V Val Polcevera
Trasferimento della sezione 171 dai locali parrocchiali in via Pierino Negrotto Cambiaso 241 ai locali parrocchiali ad uso associativo in via Pierino Negrotto Cambiaso 227.
PEGLI – Municipio VII Ponente
Spostamento delle sezioni 42, 43, 44, 45, 46 dai locali della scuola primaria “Emanuelli” in via Pegli 45 a quelli di Villa Banfi in via Pegli 39.

