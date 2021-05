Chiavari entra nella rete dei Comuni Ciclabili

l Comune di Chiavari entra a far a parte della rete dei Comuni Ciclabili di Fiab, un riconoscimento che attesta le azioni intraprese per migliorare il grado di ciclabilità della città. Quattro i parametri valutati, in rapporto alla popolazione: cicloturismo, infrastrutture urbane, governance e comunicazione. Questa mattina, durante la videoconferenza di presentazione della 4°edizione, la consegna simbolica della bandiera gialla, con l’assegnazione di un punteggio di due bike smile sulla base dei dati presentati per ciascun ambito tematico dall’amministrazione comunale.

Chiavari diventa la quarta città della Liguria, dopo Diano Marina, Loano e Sestri Levante, ad aver ottenuto il vessillo giallo di Fiab.