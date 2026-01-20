Peste Suina in Liguria: 12 nuovi casi

Torna ad aggiornarsi il bilancio dei casi di peste suina in Liguria: state riscontrate dodici nuove positività. Sono otto in provincia di Genova, cinque a Castiglione Chivarese e tre a Rapallo quattro in provincia della Spezia, una a Calice al Cornoviglio e tre a Sesta Godano. Il totale in regione cresce a 1.190 casi.
