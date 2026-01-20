Genova, treno in arrivo a Brignole: capotreno minacciato con un coltello alla gola

Il capotreno di un treno diretto a Genova Brignole e in arrivo da Alessandria è stato minacciato con un coltello alla gola. E’ accaduto quando il pubblico ufficiale ha chiesto all’uomo di uscire dalla toilette durante un normale controllo. Dentro ai servizi c’era un uomo, straniero, in un chiaro stato di alterazione. Alla richiesta di uscire l’uomo ha prima opposto resistenza, poi, dopo aver lasciato il bagno, si è scagliato contro il capotreno con in mano un coltello. L’aggressore si è fatto consegnare il portafoglio ed è fuggito. Sul caso sta indagando la Polfer.
