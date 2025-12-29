Provincia di Savona,Conferenza stampa di fine anno 2025. Un’occasione per tracciare il bilancio dell’anno e anticipare i principali progetti del 2026

Durante la conferenza stampa di fine anno, il Presidente Olivieri ha ripercorso le tappe fondamentali dell’attività svolta nel 2025, un anno che ha confermato il ruolo dell’Ente come snodo strategico per la crescita economica e sociale del Territorio, la valorizzazione delle risorse locali e la gestione di funzioni essenziali — scuole, strade, ambiente, servizi e infrastrutture — temi determinanti per la qualità della vita delle Nostre Comunità e del Sistema Provinciale.

A cominciare dall’analisi del Settore Viabilità, chiamato a gestire quasi 800 km di rete, articolato su due principali linee di intervento: il servizio di manutenzione stradale ordinaria e segnaletica, con priorità alle pavimentazioni, e il servizio nuovi interventi stradali e progettazione, comprensivi di ponti e barriere. Nel 2025, per il primo, sono state realizzate bitumature per oltre €. 4.350.000, eseguite manutenzioni ordinarie per oltre €. 1.500.000 e completati gli interventi in somma urgenza conseguenti agli eventi meteorologici di ottobre 2024, oltre alla gestione tempestiva delle nuove emergenze verificatesi, con sempre maggiore frequenza, anche nel 2025, per un importo complessivo superiore a €. 4.600.000. Per il secondo ambito, risultano completati e in corso di realizzazione interventi di adeguamento idraulico, consolidamento strutturale e messa in sicurezza di ponti e viadotti, nonché di ammodernamento delle barriere, per un valore complessivo superiore a €. 11.800.000.

Per il Settore Edilizia Scolastica, la Provincia, unendo risorse a vari livelli – fondi PNRR, contratti di partenariato pubblico-privato, accordo quadro per i servizi integrati di facility management, stanziamenti provinciali e progetti specifici – ha messo a terra investimenti per oltre 16 milioni di euro per l’ottimizzazione e la messa a norma del patrimonio edilizio scolastico. Gli interventi integrano un programma di opere pubbliche volto a garantire la conformità alle prescrizioni antincendio, il miglioramento sismico, la riqualificazione energetica e l’efficientamento impiantistico.

Ampio spazio è stato riservato al Settore Ambiente, che, nell’ambito del controllo del servizio SAT, ha provveduto alla validazione di 66 PEF comunali, effettuato 31 sopralluoghi nei Comuni dell’Area Omogenea e promosso incontri con Enti e gestore per il miglioramento del servizio. È inoltre proseguita l’attività istruttoria per l’ottenimento e la rendicontazione di contributi regionali. Con riferimento all’ATO Idrico, sono continuate le procedure per il potenziamento delle reti idriche e fognarie, anche per i progetti PNRR. Prosegue il subentro di CIRA nella gestione degli impianti, seppur rallentato da pregresse criticità. Per l’ATEM Gas, è attualmente in corso la pubblicazione del bando di gara relativo all’affidamento del servizio di distribuzione nei Comuni dell’ATEM Savona 1 Sud-Ovest. Dal punto di vista autorizzativo, sono proseguiti i percorsi di miglioramento delle performance impiantistiche e di adeguamento normativo, sia per gli impianti di gestione rifiuti sia per gli impianti produttivi in generale. Sono stati inoltre seguiti con attenzione i procedimenti relativi alla buona gestione delle acque di scarico e alla bonifica dei siti contaminati, curati anche mediante solleciti verso i soggetti deputati, con incremento delle disponibilità di suolo riutilizzabile nell’ambito provinciale.

Per quanto riguarda il Settore Risorse Umane e Finanziarie, il bilancio provinciale per il triennio 2026-2028 presenta previsioni in equilibrio finanziario (2026: € 88.889.947,66; 2027: € 86.614.343,80; 2028: € 85.648.570,81). Nel corso del 2025 sono state avviate 12 procedure concorsuali, finalizzate all’assunzione di oltre 15 nuove unità di personale. È stato potenziato il piano formativo, in coerenza con la direttiva ministeriale del 16 gennaio 2025, per valorizzare il capitale umano e rafforzare competenze e performance, con contestuale incremento del Fondo Risorse Decentrate per rendere più competitivo il trattamento accessorio. La SUA.SV si conferma punto di riferimento provinciale, con oltre 50 Enti convenzionati (di cui 43 Comuni). Il controvalore delle gare gestite supera i 139 milioni di euro, consolidando la funzione di centrale di committenza. In materia di programmazione della rete scolastica, grazie a un’efficace concertazione con il territorio, la Delibera n. 29/2025, approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale, consentirà l’avvio, dall’anno scolastico 2026/2027, del nuovo Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico ad Andora. Per la stessa annualità è garantita la piena stabilità dei piani di dimensionamento, senza riduzioni per gli istituti provinciali.

I Procedimenti Concertativi hanno infine registrato un incremento delle istanze relative a impianti FER, in particolare nel settore eolico, con aggiornamento di modelli, tariffe e portale web in attuazione del D.Lgs. 190/2024 e prosecuzione delle attività istruttorie per il rilascio del Parere Unico Provinciale. In materia di Pianificazione e Urbanistica, è proseguito il progetto Smart Mobility (oltre € 12 milioni) e l’attività di monitoraggio degli abusi edilizi, con completamento della migrazione delle banche dati. L’Ufficio SIT ha continuato la reingegnerizzazione del Sistema Informativo Territoriale e lo sviluppo del portale cartografico in cloud, in collaborazione con il Servizio CED.

